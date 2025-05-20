Kız arkadaşını katledip intihar etmişti! 6 sayfalık mektup şoke etti!

Olay, 19 Nisan akşam saat 20.00 sıralarında Adana Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi (23) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla kız arkadaşını 10 bıçak darbesi ile öldürdü daha sonra 12. kattaki evden kendini atarak yaşamına son verdi.

Kız arkadaşını öldürüp, 12'inci kattan atladı

İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE 6 SAYFALIK MEKTUP YAZDI

Kız arkadaşını öldürdükten sonra Yüce'nin intihar etmeden önce yemek masasında 6 sayfalık bir mektup yazdığı ortaya çıktı. Polisin ele geçirdiği notta, "Annem ve kardeşim uzun süredir benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim annemi de öldürebilirim kendimi de öldürebilirim" gibi ifadeler kullandığı öğrenildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızının cenazesini teslim almaya gelen acılı anne Sibel Çiftçi'nin ağıtları yürekleri dağladı. Çiftçi, "Yavrum gittim, çocuğum içeride yatıyor. Ben kuzuma yetişemedim. Ben ciğerime yetişemedim. Yavrum kuzum hiç beni düşünmedin kuzum. O kadar can çekiştin, ciğerim yetiş dedin de mi duymadım kuzum. Kızımı getirin çok özledim" diye ağladı.

Otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenazenin Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Boynuyoğunlu köyüne defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, katledilen genç kızın babası Tayyar Çiftçi'nin polis okulunda sivil memur, annesinin ise ev hanımı olduğu öğrenildi.

VALİ KÖŞGER AÇIKLAMADA BULUNDU

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün Çukurova ilçesinde Engin Yüce’nin evine çağırdığı Şevval Çiftçi’yi bıçaklayarak öldürüp, 12’nci kattan atlayarak yaşamına son verdiği olaya ilişkin açıklama yaptı. Yüce’nin cinayetten önce annesiyle cep telefonu görüşmesinin incelendiğine ifade eden Vali Köşger, “Psikolojik sorunları olan bir vatandaşımız, hem kendi ailesiyle hem de kadınla ilgili sıkıntıları var. Annesiyle olan cinayet öncesindeki telefon görüşmesinde de sıkıntı var. Şu an adli süreç devam ediyor ancak şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılıyor. Maalesef böyle cinayetler olmaya başladı. Hem ülkede hem de dünyada buna benzer intihar olayları maalesef artıyor” diye konuştu.