Kız arkadaşını otele bavulun içinde soktu!

Guangzhou Loong Lions kulübünde forma giyen Zhang Xingliang'in kız arkadaşını gizlice bir bavulun içinde otele soktuğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Genç oyuncunun ev ödevlerine yardım etmesi için kız arkadaşını otel bavul içinde getirdi. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Guangzhou Loong Lions kulubü Zhang'ın kadro dışı kalacağını duyurdu. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağı bildirildi.

ÜZÜCÜ BİR DURUM

Bu durumun uygunsuz bir şekilde kamu oyunun tepkisini çekmesi Çin kulübünün oyuncu konusunda sert önlemler almasına neden oldu. Guangzhou Loong Lions kulubü yaşanan bu durumun üzücü ve utanç verici olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki basketbolcu Zhang, bu CBA sezonunda Guangzhou formasıyla 26 maçta forma giydi ve maç başına ortalama 6,4 sayı attı.