Kız arkadaşını tabanca ile öldürüp intihar etti

Dün akşam saatlerinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Lisesi’nin arkasında gölet kıyısında meydana gelen olayda, Bir hafif ticari araç içerisindeki 2 şahsın hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda araç içindeki şahısların Fahrettin Toraklı ile Sedef Çınar olduğu ve silahla vurularak öldükleri ifade edildi.

Savcı ile jandarma ekipleri bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmada Fahrettin Toraklı’nın kız arkadaşı Sedef Çınar’ı silahla ile öldürdüğü ve aynı silahla da intihar ettiği belirlendi. Toraklı ve Çınar’ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Fahrettin Toraklı’nın elinde bulunan silah ve diğer deliler toplanıp, soruşturma açıldı.