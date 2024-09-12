Kız arkadaşının evini basıp bıçak çekti

İstanbul Esenyurt'ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. adlı şahıs, G.G.'yi elindeki bıçakla tehdit ederek darp etti.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir özel sitede gerçekleşti. İddiaya göre, Tolga Han S. eski kız arkadaşı G.G.'nin kaldığı daireye zorla girerek, onunla tartışmaya başladı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine site güvenlik görevlileri bir süre sonra daireye geldi. Fakat, Tolga Han S., G.G.'yi elindeki bıçakla tehdit etmeye devam etti ve fiziksel şiddet uyguladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle şahıs daireden çıkarıldı. Olay sonrası G.G., karakola giderek Tolga Han S. hakkında şikayette bulundu.

Yaşanan bu korkunç anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye yansıdı ve görüntülerde şahsın G.G.'ye tehdit ve saldırıda bulunduğu anlar açıkça görüldü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tahkikat başlattı.