Kız arkadaşıyla yürüyen gence silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Küçükçekmece'de kız arkadaşıyla yürüyen kişi, cadde ortasında silahlı saldırıya maruz kaldı.

Vaka, akşam saat 21.00 civarında Küçükçekmece ilçesi Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde kaldırımda kız arkadaşıyla yürüyen bir şahsa motosikletli 2 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Kaldırımda yürüyen şahıs bacağından yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, hayati riskinin olmadığı aktarıldı.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

