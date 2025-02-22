Kız çocuğunu poşete koyup attılar! Köpeğin ağzından cesedi alındı. Kan donduran olay

Yenişehir Mahallesi Esenli köyü yolu üzerinde bir çoban, koyunlarını otlattığı esnada bir köpeğin ağzında bir şeylerle uğraştığını fark etti.

Durumu yakından inceleyen çoban, bir bebek cesedi olabileceğinden şüphelenerek çevredeki insanlardan yardım istedi.

Olayın ihbar edilmesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HENÜZ 3-4 GÜNLÜK

Yapılan ilk değerlendirmelerde, poşet içinde bulunan bebeğin 3-4 günlük bir kız çocuğu olduğu belirlendi. Bebeğin kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için cesedi otopsiye gönderilirken, Silopi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik güçleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından bölgeye bırakıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.