Yakarsa dünyayı bu sözler yakar. Kız çocuğunun sokak röportajındaki sözleri tüyleri diken diken etti

Sokak röportajları vatandaşların kendilerini ifade ettikleri mecralar haline gelirken, tek derdinin eğitimi olması gereken bir öğrenci uzatılan mikrofona konuşarak isyan etti.

Sade Vatandaş isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuaşn öğrenci, kantindeki tost fiyatlarına tepki gösterdi.

Her geçen gün her şeye zam gelirken, bir öğrenci, "Ben ekonomik siyasi şeyler bilyorum diyerek "Biz çocuklar ne yiyeceğiz? Minicik tost kantinde 25 lira. Biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Bilmiyorsanız konuşmayın!" ifadelerini kullandı.