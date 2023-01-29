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  • Yakarsa dünyayı bu sözler yakar. Kız çocuğunun sokak röportajındaki sözleri tüyleri diken diken etti

Yakarsa dünyayı bu sözler yakar. Kız çocuğunun sokak röportajındaki sözleri tüyleri diken diken etti

Liseye giriş sınavına hazırlanan kız çocuğunun isyanı dinleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:35
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Kız çocuğunun sokak röportajındaki sözleri tüyleri diken diken etti.

Yakarsa dünyayı bu sözler yakar. Kız çocuğunun sokak röportajındaki sözleri tüyleri diken diken etti
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Sokak röportajları vatandaşların kendilerini ifade ettikleri mecralar haline gelirken, tek derdinin eğitimi olması gereken bir öğrenci uzatılan mikrofona konuşarak isyan etti.

Sade Vatandaş isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuaşn öğrenci, kantindeki tost fiyatlarına tepki gösterdi.

Her geçen gün her şeye zam gelirken, bir öğrenci, "Ben ekonomik siyasi şeyler bilyorum diyerek "Biz çocuklar ne yiyeceğiz? Minicik tost kantinde 25 lira. Biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Bilmiyorsanız konuşmayın!" ifadelerini kullandı.

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doktor...
29.01.2023 23:30
belli, yasi 18 den kücük.. maalesef oy kullanamayacak...  
 
Yurt sever
29.01.2023 23:15
Yazık oldu bu ülkeye ve insanlara  
 
Msc
29.01.2023 23:11
UNICEF koordinesinde IBAN yayınlansın çocuklarınız aç kalmasin  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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