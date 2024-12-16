'Kız çocuklarının ön koltukta oturmasını yasakladılar'. Milli Eğitim'den skandal karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Kız çocuklarının ön koltukta oturmasını yasakladılar'. Milli Eğitim'den skandal karar

Hatay’da Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, skandal bir karar vererek ilçeye bağlı okullara gönderdiği yazıda kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmamasını talep etti.

Hatay’ın Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçedeki okullara kız çocuklarının servislerde ön koltuklara oturtulmasının yasaklandığını ifade eden skandal bir belge gönderdi.

KIZ ÖĞRENCİLERİN ÖN KOLTUKTA OTURMASI YASAK!

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullara gönderilen yazıda, kız öğrencilerin servislerde ön koltuklara oturtulmaması istendi. Gönderilen yazıda, konu hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesini ve servislerde ön koltukta kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin derhal uyarılması gerektiği ifade edildi.

12.12.24 tarihinde Şube Müdürü Mehmet Öztürk imzasıyla gönderilen belgede;

"Öğrenci servislerinde ön koltuklarda kız öğrencilerin oturmaması için okulunuzdaki öğrencilerin bilgilendirilmesi ve ön koltukta oturan kız öğrencinin oturduğunun tespiti halinde şoförlerin -öğrencilerin derhal uyarılması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.

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