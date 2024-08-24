Kız isteme töreninde damadın arkadaşlarına tuzlu kahve sürprizi

Bir kız isteme merasimi sırasında gerçekleşen esprili an, sosyal medyada ilgi gördü. Geleneksel olarak damada ikram edilen tuzlu kahve bu kez sadece müstakbel eşe değil, onun en yakın erkek arkadaşlarına da ikram edildi. Bu eğlenceli anı “Kumalardan intikam alındı” notuyla paylaşan kadın, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Türk geleneklerinde kız isteme merasimleri, birçok sembolik ve mizahi unsuru barındırır. Tuzlu kahve de bu geleneklerden biridir ve genellikle damada ikram edilerek esprili bir sınav yapılır. Ancak bu kez durum farklıydı; damadın yakın arkadaşları da bu “sınavdan” nasibini aldı. Tuzlu kahveyi içmek zorunda kalan arkadaşlar, bu beklenmedik durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.