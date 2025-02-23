Kız istemek için bir araya gelen aileler arasında çatışma çıktı: 3 ölü

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında 'kız isteme meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen tartışmada 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde kız isteme için bir araya gelen Öncel ve Erboğa aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıkan silahlı kavgada yaralanan 10 kişiden Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.