Kız kaçırma kavgası : 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.30 sıralarında Habibler Mahallesi 5724 Sokak'ta meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sefil Ünder (46) ile Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç. arasında, kız kaçırma meselesi yüzünden daha önce başlayan husumet yeniden alevlendi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serkan D. ve Beran Ç., yanlarında taşıdıkları av tüfeğiyle Sefil Ünder'e ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Sefil Ünder'in yanı sıra gelini Sultan Ü. (24)'ye de isabet etti.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından şüpheliler Serkan D. (19), Dursun A. (18) ve Beran Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına ve boynuna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Sefil Ünder, ambulans gelmeden önce yakınları tarafından otomobille Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sefil Ünder hayatını kaybetti. Sultan Ü. ise başından ve sırtından yaralanarak hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

SİLAH BAHÇEDE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı bir arama başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu, av tüfeği aynı mahalledeki 5725 Sokak’ta bir evin bahçesinde bulundu ve muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil toplarken, hastanedeki incelemeler de sürdürüldü.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Serkan D., Dursun A. ve Beran Ç.'nin ifadeleri alınmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.