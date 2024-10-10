Kız kaçırma meselesi yüzünden husumetlisinin evini yaktı

Kaynak: DHA
Kız kaçırma meselesi yüzünden husumetlisinin evini yaktı

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki A.K. kız kaçırma meselesinden husumetli olduğu 40 yaşındaki U.Z.'nin evini yaktı.

A.K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre A.K., daha önceden kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli olduğu U.Z.’nin 2'nci kattaki evinin penceresinden bir cisim atarak kaçtı. Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri görenler hemen 112'yi aradı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alıp yangını söndürdü. Evde hasara neden olan yangının sonrasında evi kundakladığı öne sürülen A.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan A.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna sevk edildi.

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