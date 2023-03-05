Kız Kulesi restorasyonuyla ilgili flaş iddia. Bir dönem yıkıldığı öne sürülmüştü

İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürerken, kulenin görüntüleri görenlerin akıllarını karıştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kız Kulesi'nin mart ayında yeniden ziyarete açılacağı bildirilmişti.

Kulenin yanından geçenler, kulenin restorasyonu sırasında beton kullanıldığı görüldü.

UZMANLAR BETONLARIN SÖKÜLMESİNİ ÖNERMİŞTİ

Uzman isimler, Kız Kulesi'nin restorasyonuna ilişkin yaptıkları değerlendirmelerde, yapıdaki tüm çimento esaslı onarımların ve betonarme imalatların sökülmesini önermişti.

Yine uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmede, yapıdaki betonarme plaklı çelik kirişli döşemenin yerine yapının özgün halinde olduğu gibi ahşap döşeme sisteminin oluşturulması önerilmişti.