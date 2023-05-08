Kız Kulesi'nin yeni haline tepki yağdı. Soldaki Kız Kulesi sağdaki Topçu Kışlası. Sünger Bob kalesinden sonra bu da oldu

Ülkemizde yapılan başarısız restorasyon çalışmaları akıllara kazınmışken, her yeni restorasyon haberinde vatandaşlar tarihi eserler için endişe ediyor.

İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi’ndeki restorasyonda tartışma yaratmıştı.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatılan Kız Kulesi'nin bu ay içinde açılması bekleniyor.

Ülkemizde yapılan başarısız restorasyon çalışmaları akıllara kazınmışken, her yeni restorasyon haberinde vatandaşlar tarihi eserler için endişe ediyor.

Ancak Kız Kulesi’nin eski halinden eser kalmadı. Sosyal medyada Kız Kulesi’nin yeni haline tepki yağıyor. Sünger Bob’dan sonra Kız Kulesi’nin son hali topçu kalesine benzetildi.

Sosyal medyadan gelen tepkiler:

SÜNGER BOB OLAYI

‘Ocaklı Ada Kalesi’ adıyla da bilinen İstanbul Şile’deki 2000 yıllık tarihi kale, restorasyon sonrasında görenleri şaşkına çevirdi. 2012 yılında başlanan restorasyonun tamamlanması sonrasında kalenin yeni görünümü tartışmalara neden oldu.

Cenevizlilerden kalma İstanbul’un Şile ilçesindeki “Ocaklı Ada Kalesi” adı olarak da bilinen 2000 yıllık Şile Kalesi’nin 2012 yılında başlanan restorasyonu bitti.

Restorasyon sonrasında kalenin yeni görünümü tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, kale, çizgi film karakteri “Sünger Bob”a benzetilmişti.