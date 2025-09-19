Kız meselesi cinayetinde 2 tutuklama

Olay, dün saat 06.00 civarında Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun market kısmında gerçekleşti. Yiğit Topal (18), kız meselesi nedeniyle aralarında gerginlik bulunan Toprak Yiğitdoğan’ın (19) çalıştığı akaryakıt istasyonundaki markete geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Topal tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Yiğitdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Soruşturma başlatan emniyet, olayı gerçekleştiren Yiğit Topal ve kavgaya karıştığı değerlendirilen A.M. ile Ş.S.’yi gözaltına aldı. 3 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Ş.S., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit Topal ve A.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.