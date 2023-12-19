Kız meselesi kanlı bitmişti. Yeni görüntüler oraya çıktı

Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de 2 kişinin vurularak yarandığı kız meselesinden çıkan kavganın ortaya çıkan yeni görüntüsünde, kavga anı ve şüphelinin silah ateşleyerek kaçtığı görülüyor.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’nde Pazar günü saat 15.30’da 7 kişilik grup içinde bulunan B.G., ile Utku A.,(18) ‘kız meselesi’ yüzünden tartışmaya başlamıştı.

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Tartışmanın büyümesiyle Utku A., arkadaşı olan B.G.’ye tokat atmıştı. Bunun üzerine B.G., yanındaki silahla Utku A. ve Ali N.’yi kovalayarak ateş etmeye başladı ve olayda Ali N. ve Utku A., yaralanmıştı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen B.G polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. Olay anın yeni görüntüsü ortaya çıktı.

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Görüntüde, tokat atması ve kava anı görülüyor. Görüntünün devamında Bir süre sonra şüpheli şahıs ateş açarak kaçıyor.

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