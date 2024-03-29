'Kız meselesi' kavgasında Kademcan'ı öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
'Kız meselesi' kavgasında Kademcan'ı öldüren şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde "kız meselesi" nedeniyle çıkan kavgada 16 yaşındaki Kademcan Çiçek göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E. tutuklanırken, E.K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY GEÇEN HAFTA MEYDANA GELDİ

Olay, 26 Mart Pazar günü akşamı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kademcan Çiçek ile M.E. ve E.K.D. arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.E. tabancayla ateş açtı. Silahın ateşinden çıkan mermilerden biri Kademcan Çiçek'in göğsüne isabet etti.

YARALILARA YARDIM EDEMEDİLER

YaralI Çiçek, olay yerinden geçen bir minibüsle Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi 28 Mart Salı günü toprağa verildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından M.E. ve E.K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Cinayetin neden işlendiği ve M.E.'nin cinayete karıştığı iddiaları araştırılıyor.

kiz-meselesi-kavgasinda-kademcani-old-33184.jpg

kiz-meselesi-kavgasinda-kademcani-old-33184-4.jpg

kiz-meselesi-kavgasinda-kademcani-old-33184-3.jpg

kiz-meselesi-kavgasinda-kademcani-old-33184-1.jpg

Son Haberler
Şirkette büyüme nasıl olmalı? Stratejik liderlik özellikleri nelerdir? Ekonomi
Şirkette büyüme nasıl olmalı? Stratejik liderlik özellikleri nelerdir?
Ümit Özdağ, Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleye 'Ya gidecekler ya gidecekler' şarkısıyla giriş yaptı Video
Ümit Özdağ, Suriyelilerin yoğun olduğu mahalleye 'Ya gidecekler ya gidecekler' şarkısıyla giriş yaptı
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü Gündem
TİP'in adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan flaş açıklama. Derin sessizliğe gömülmüştü
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye İsrail göndermeli video: 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet' Video
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye İsrail göndermeli video: 'İsrail'le ticaret Filistin'e ihanet'
Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı Gündem
Muğla'da boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü: Tutuklandı
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun taklidini yapan kadınlar gündem oldu: 'Size ne lan!' Video
Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun taklidini yapan kadınlar gündem oldu: 'Size ne lan!'
İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar Ekonomi
İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar