'Kız meselesi' kavgasında Kademcan'ı öldüren şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden M.E. tutuklanırken, E.K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY GEÇEN HAFTA MEYDANA GELDİ

Olay, 26 Mart Pazar günü akşamı Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kademcan Çiçek ile M.E. ve E.K.D. arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.E. tabancayla ateş açtı. Silahın ateşinden çıkan mermilerden biri Kademcan Çiçek'in göğsüne isabet etti.

YARALILARA YARDIM EDEMEDİLER

YaralI Çiçek, olay yerinden geçen bir minibüsle Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi 28 Mart Salı günü toprağa verildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından M.E. ve E.K.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Cinayetin neden işlendiği ve M.E.'nin cinayete karıştığı iddiaları araştırılıyor.