Kız meselesi tartışması kavgaya dönüştü! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kız meselesi tartışması kavgaya dönüştü! 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Dayınlar Mahallesi TOKİ 2. Etap önünde gerçekleşti. İddiaya göre, M.E.E. isimli şahıs ile H.Ü. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki öğrencilerin de olay yerine toplanmasıyla ortam gerildi. Tartışma esnasında H.Ü., yanında taşıdığı bıçakla M.E.E.'yi kolundan yaraladı.

Olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin gelmesinin ardından olay mahallindeki gurup dağıldı. Yaralı şahıs ambulansı beklediği sırada sivil polis memurunun yaralı M.E.E.nin başında bekleyerek yarasına tampon yapması, yaralı şahsı sakinleştirmeye çalışması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaşanan kavga sonrası H.Ü. polis tarafından gözaltına alınırken İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bıçakla yaralanan M.E.E.'nin ise Gediz Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kız meselesi tartışması kavgaya dönüştü! 1 yaralı

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