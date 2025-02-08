Kız meselesi yüzünden silahlar ateşlendi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Küçükçekmece'de aralarında kız meselesi yüzünden iki kişi arasında sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, tarafların silahından çıkan kurşunlardan biri otobüs durağına isabet ederek camı parçaladı.

Silahlı çatışma, 23.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında kız meselesi yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi arasında önce sözlü kavga başladı.

aw387238-05.jpg

Kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu. İki kişinin birbirine silahla ateş açtığı sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken kurşunlar cadde üzerine bulunan otobüs durağının camına isabet edip camı tuzla buz etti.

aw387238-04.jpg

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak aldı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan tarafları yakalamak için çalışma başlattı.

aw387238-01.jpg

aw387238-02.jpg

aw387238-03.jpg

Son Haberler
Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde terör temizliği! 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Deniz 150 metre çekildi! Marmara'da ürküten görüntü
Deniz 150 metre çekildi! Marmara'da ürküten görüntü
AKP’li Belediye Başkanı skandalı itiraf etti! Kartalkaya faciasının ardından…
AKP’li Belediye Başkanı skandalı itiraf etti! Kartalkaya faciasının ardından…
Yan yatan araçtaki kişileri böyle kurtardılar! Vatandaşların kurtarmak için çözümü hayrete düşürdü
Yan yatan araçtaki kişileri böyle kurtardılar! Vatandaşların kurtarmak için çözümü hayrete düşürdü
Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi
Maçta hakeme hakaret eden antrenöre ceza geldi