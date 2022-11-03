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Kız öğrenci yurdunda dehşet! Satırla öğrencileri kovaladı

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’na giren bir saldırgan öğrencileri satırla kovaladı. Dehşet anlarında iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 01:32
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Kız öğrenci yurdunda dehşet! Satırla öğrencileri kovaladı

Kız öğrenci yurdunda dehşet! Satırla öğrencileri kovaladı
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Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’nda görevli bir personelin eşi yurda geldi.

İddiaya göre; bilinmeyen nedenle yurdun bahçesinde tartışma çıktı. Elinde satır bulunan saldırgan, kız öğrencileri satırla kovalamaya başladı. Çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Yurtta yaşayan bir öğrenci ise olay anlarını kaydettiği paylaşımındada, “Kapılar bloklar her yer güvenlik ile dolu ancak adamın biri elinde satırla yemekhanemize kadar girip bahçemizde tehditler savurabiliyor. Yaşadığımız yüksek güvenlikli alan için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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3.11.2022 01:39
YÜKSEK GÜVENLİKLİ ALAN SOKAKLARDA DA OLSA DEVLET OKULLARINDA HASTANELERDE SAGLIK OCAKLARINDA DA OLSA BAŞIBOŞ KÖPEKLER SAHİL ÇIKILSA MESELA  
 
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