Kızamık salgını alarm veriyor! Uzmanlardan tatil ve aşı çağrısı

İngiltere’de kızamık vakalarındaki hızlı artış, sağlık yetkililerini harekete geçirdi. Avrupa genelinde son 25 yılın en yüksek vaka sayıları kaydedilirken, uzmanlar özellikle yaz tatili planı yapanları uyardı: “Aşı olmadan tatile çıkmayın!”

Kızamık virüsünün hızla yayıldığı popüler tatil destinasyonları, özellikle aşısız bireyler için ciddi bir tehdit oluşturdu. Çocuklar, bu salgından en çok etkilenen grup olarak öne çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF’in raporları, aşılama oranlarındaki düşüşün salgını körüklediğini ortaya koydu.

VAKA SAYILARI REKOR SEVİYEDE

DSÖ ve UNICEF’in raporuna göre, Avrupa ve Orta Asya’da 127.350 kızamık vakası rapor edildi; bu, 1997’den bu yana görülen en yüksek sayı.

Romanya, 30.692 vaka ile salgının merkezi olurken, Kazakistan 28.147 vaka ile ikinci sırada yer aldı.

İngiltere’de ise 2025’in ilk beş ayında 420 vaka bildirildi; bu rakam, 2024’ün tamamındaki vaka sayısına şimdiden yaklaştı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, “Kızamık geri döndü ve bu bir uyanma çağrısı. Yüksek aşılama oranları olmadan sağlık güvenliği sağlanamaz” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

AŞISIZ ÇOCUKLAR BÜYÜK RİSK ALTINDA

Kızamık, özellikle 5 yaş altı çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açtı. UNICEF’e göre, Avrupa ve Orta Asya’daki vakaların yaklaşık %40’ı bu yaş grubunda görülüyor ve hastaneye yatış oranları alarm verici seviyelerde.

Southampton Üniversitesi’nden küresel sağlık uzmanı Dr. Michael Head, “Kızamık, neredeyse tamamen aşıyla önlenebilir bir hastalıktır. Ancak aşılama oranları %95’in altına düştüğünde salgınlar kaçınılmaz hale geliyor” dedi.

Kızamık virüsü, solunum yoluyla kolayca yayılıyor ve enfekte bir kişinin bulunduğu ortamda iki saate kadar bulaşıcı kalabildi. Belirtiler arasında yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntü yer aldı.

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TATİL DESTİNASYONLARINDA RİSK ARTIYOR

Avrupa’nın popüler tatil destinasyonları, kızamık salgını için yüksek riskli bölgeler arasında.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde vaka sayılarının hızla arttığını bildirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde 32.000’den fazla vaka rapor edildiğini ve bu sayının 2025 baharında daha da artmasının beklendiğini duyurdu.

ECDC, özellikle yurtdışına seyahat edenlerin aşı durumlarını kontrol etmelerini önerdi:

“Kızamık aşısı, onlarca yıldır güvenli ve etkili bir koruma sağlıyor. Aşı geçmişinizden emin değilseniz, bir sağlık uzmanına danışın.”

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI: “AŞI OLUN!”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları, kızamık aşısının %97 koruyuculuk sağladığını vurguladı:

“Aşılanmamış her 10 çocuktan 9’u kızamığa yakalanıyor. Bu hastalıktan korunmanın en güçlü yolu iki doz MMR aşısı.”

UKHSA İcra Kurulu Başkanı Jenny Harries, İngiltere’de aşılama oranlarının %85’e, Londra’nın bazı bölgelerinde ise daha da düşük seviyelere gerilediğini belirtti. Harries, “Sürü bağışıklığı için %95 aşılama oranı şart. Bu seviyenin altında kalan her bölge salgın riskiyle karşı karşıya,” uyarısında bulundu.

AŞI KARŞITLIĞI SALGINI KÖRÜKLÜYOR

Kızamık vakalarındaki artışın temel nedenlerinden biri, aşılama oranlarındaki düşüş. UNICEF, Avrupa ve Orta Asya’da 500.000 çocuğun kızamık aşısının ilk dozunu kaçırdığını bildirdi.

COVID-19 pandemisi sırasında sağlık hizmetlerindeki aksamalar ve aşı karşıtlığının artması, bu düşüşü tetikledi. TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Dr. Esin Şenol, “Aşı karşıtlığı, yanlış bilgiler ve sosyal medyada yayılan sahte haberler, salgının büyümesinde büyük rol oynuyor” dedi.

TATİLCİLER İÇİN ÖNERİLER

Uzmanlar, tatil planı yapanlara MMR aşısının iki dozunu da tamamlamalarını önerdi. DSÖ, aşılanmamış bireylerin seyahat öncesi en az iki hafta önce aşı olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, salgın bölgelerine seyahat edenlerin vaka görülen alanlarda kalabalık ortamlardan kaçınması ve hijyen kurallarına uyması gerektiği vurgulandı.

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Regina De Dominicis, “Çocukları bu tehlikeli hastalıktan korumak için acil halk sağlığı önlemleri alınmalı” diyerek hükümetlere çağrıda bulundu.

HAREKETE GEÇME ZAMANI

Kızamık salgını, Avrupa’da ve İngiltere’de alarm zillerini çaldırdı. Uzmanlar, aşılama oranlarını artırmak ve salgını kontrol altına almak için toplu bir çaba gerektiği konusunda hemfikir.

Tatil sezonunda risklerin artmasıyla, yetkililer ve sağlık uzmanları bir kez daha seslendi: “Aşı olmadan tatile çıkmayın!”