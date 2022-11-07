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İnglizler kızarmış ekmek yemeyin uyarısında bulundu

İngiliz Gıda Standartları Kurumu, ekmek ve patates gibi nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirildiklerinde zararlı olduğunu açıkladı. İşte o açıklama…

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:02
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Kızarmış ekmek zararlı mı?

İnglizler kızarmış ekmek yemeyin uyarısında bulundu
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İngiliz Gıda Standartları Kurumu (FSA), ekmek ve patates gibi nişasta içeren yiyeceklerin yüksek sıcaklıkta pişirildiklerinde zararlı olduğunu bildirdi. Yetkililer riski azaltmak için bu tarz gıdaların pişirme talimatlarına dikkatle uyulması ve çok kızartılıp rengi koyulaşmayacak şekilde pişirilmesini tavsiye etti.

Kurum ayrıca, patatesin buzdolabında tutulmaması gerektiği uyarısında da bulundu ve nedenini serin ortamlarda patatesin içindeki şeker düzeyinin artması ve bunun da pişirme sırasında ortaya çıkan akrilamid miktarını yükseltmesi olarak gösterdi.

Ancak Kanser Araştırmaları Derneği sözcüsü, akrilamid ile kanser arasındaki ilişkinin insanlarda henüz kanıtlanmadığını ifade ediyor.

NE KADAR ÇOK KIZARIRSA AKRİLAMİD O KADAR YÜKSELİYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre; Birçok farklı gıda maddesinde bulunan akrilamid, pişirme sürecinde doğal olarak ortaya çıkan bir yan ürün. O madde, ekmek, bisküvi, kek ve kahve gibi 120 derecenin üzerinde pişirilen ve yüksek nişasta içeren gıdalarda bulunuyor. Çok uzun süre boyunca yüksek sıcaklıkta kavrulan, kızartılan ya da ızgarası yapılan nişastalı gıdalarda akrilamid adı verilen kimyasal bir madde ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, evde de patates ve ekmek gibi gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle de ortaya çıkıyor.Örneğin, ekmek kızartıldığında akrilamid maddesi de ortaya çıkıyor. Kızartılan ekmeğin rengi ne kadar koyuysa, ortaya çıkan akrilamid miktarı da o kadar yüksek oluyor.

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