'Kızdırmayın atlarım' dedi dediğini de yaptı. Günün fotoğrafı

Düzenleme: Kaynak: DHA
'Kızdırmayın atlarım' dedi dediğini de yaptı. Günün fotoğrafı

Kaçan boğa çatıya çıktı. Kesimine gidecek olan boğayı yakalamak güç oldu. Damda bekleyen boğa "Kızdırmayın atlarım" dercesine kendisini yakalamaya çalışanlara baktı ve dediğini de yaptı.

Günün fotoğrafı Konya'da geldi. Kadıhanı ilçesinde bir boğa sahibinin elinden kaçtı...Boğa kaçtığı yetmiyormuş gibi başına geleceklerini bilircesine bir evin çatısına çıktı. Kendisini yakalamak isteyenlere çatıdan böyle baktı.

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Boğa başına gelecekleri bilir gibiydi. "Kızdırmayın atlarım" dercesine aşağıdakilere baktı ve dediğini de yaptı.

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Boğa birden kendini boşluğa bıraktı...

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Konya'daki Kadıhanı İlçesindeki olay Hacı Mehmetli Mahallesi'nde yaşandı. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı. Ardından bitişindeki evin çatısına çıkan boğa, çatının kenarına kadar geldi.

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Sahipleri evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek, tekrar ahırın üstüne indi. Sahipleri bu sırada yakalamak için hamle yaptığında boğa, ahırdan üstünden atlayıp, kaçmaya devam etti.

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Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakalamayı başardı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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