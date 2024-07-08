Kızgın kayınpeder damadını öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kızgın kayınpeder damadını öldürdü

Amasya'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Kızının kaçtığı adamı öldüren öldüren bana kendi kızını da kolundan yaraladı.

Amasya'da akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Kızının kaçtığı adamı öldüren öldüren bana kendi kızını da kolundan yaraladı.


Dursun Şengül (54), 1 ay önce kızının kaçarak evlendiği Halil Eser'i (45) akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle vurdu. Vurulan damat ölürken Şengül’ün kızı İnci Eser (35) ise kolundan hafif yaralandı.

İddiaya göre İnci Eser ailesinin rızası olmadan 1 ay önce kaçarak Halil Eser ile dünya evine girdi.

Bir akaryakıt istasyonunda İnci Eser ve damat Halil Eser ile karşılaşan Baba Dursun Şengül, av tüfeğiyle damadını öldürdü.

Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobilde bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Halil Eser, olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise kolundan hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnci Eser'e sağlıkçılar müdahale etti. Bölgeye gelen damadın yakınları ise fenalık geçirdi.

Halil Eser’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Dursun Şengül ise jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle yakalanıp gözaltına altına alındı.

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