Kızgın taraftar Valencia'ya saldırdı. Hakem onu durduran futbolcuya kırmızı kart gösterdi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Enner Valencia Brezilya’da neye uğradığını şaşırdı.

Internacional ile Juventude Brezilya Kupası'nın 3. Tur mücadelesinde ortalık bir anda karıştı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Internacional 53. dakikada penaltı kazansada topun başına geçen Alan Patrick topu dışarı attı.

69. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Internacional’de bu sefer Enner Valencia penaltı atışını kullandı ancak top yine dışarı gitti.

TARAFTAR SAHAYA DALDI

Art arda kaçan penaltılar sonrası tribünler adeta çıldırırken bir taraftar sahaya girerek Valencia’ya saldırmaya kalktı.

TARAFTARI DURDURAN RUSCHEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Valencia’ya doğru büyük bir kızgınlıkla koşan taraftarı Juventudeli futbolcular zorlukla durdurdu.

Taraftarı durdurmak için sert bir hamle yapan Ruschel’e hakem kırmızı kart gösterdi.

PENALTI TEKRARLANDI

Olaydan 4 dakika sonra hakem penaltının tekrarlanmasına karar verince Internacional’de bir kez daha topun başına geçen Enner Valencia bu kez fileleri havalandırdı.

Olayların damga vurduğu mücadele 1-1 sona erdi.

AKILLARA JOSEF DE SOUZA OLAYI GELDİ.

Bu olayın ardından akıllara 2022 yılında Beşiktaş'ta forma giyen Josef De Souza'nın aldığı haksız kırmızı kart akıllara geldi.

Ankaragücü karşısında oynanan mücadelede sahaya giren bir taraftarı durduran Brezilyalı futbolcu da maçın hakemi tarafından kırmızı kart görmüştü.