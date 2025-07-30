Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Anneler takibe aldı

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Anneler takibe aldı

Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Yağmur Yüksel, dizinin final yapmasının ardından Kızgın Topraklar dizisi ile anlaştı. Dizinin daha kanal satışı gerçekleşmezken, setten aşk haberi geldi. Güzel oyuncu kalbini bakın kime kaptırdı.

Yağmur Yüksel'in başrolünü Taha Baran Özbek ile paylaştığı Kızgın Topraklar dizisinin henüz kanal satışı gerçekleşmezken, dizi setinden aşk haberi geldi.

Cemal Şan‘ın yönettiği ve Kapadokya’da 2 bölümü çekilen Limon Yapım imzalı dizi aylardır beklemede...

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ANNELER TAKİBE ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur Yüksel'in, kalbini rol arkadaşı Oktay Ekinci’ye kaptırdığı ortaya çıktı. Birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin anneleri de bu beraberliğe destek veriyor.

Oktay Ekinci’nin annesi Yağmur Yüksel’i, Yağmur Yüksel’in annesi de Oktay Ekinci’yi takibe aldı.

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