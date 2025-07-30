Kızgın Topraklar setinden aşk çıktı! Anneler takibe aldı

Yağmur Yüksel'in başrolünü Taha Baran Özbek ile paylaştığı Kızgın Topraklar dizisinin henüz kanal satışı gerçekleşmezken, dizi setinden aşk haberi geldi.

Cemal Şan‘ın yönettiği ve Kapadokya’da 2 bölümü çekilen Limon Yapım imzalı dizi aylardır beklemede...

ANNELER TAKİBE ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yağmur Yüksel'in, kalbini rol arkadaşı Oktay Ekinci’ye kaptırdığı ortaya çıktı. Birbirlerini tanıma aşamasında olan ikilinin anneleri de bu beraberliğe destek veriyor.

Oktay Ekinci’nin annesi Yağmur Yüksel’i, Yağmur Yüksel’in annesi de Oktay Ekinci’yi takibe aldı.