Kızı ayda 10 bin dolar harcıyor. Babası konkordato istemişti

2021 yılında grup şirketleri için konkordato kararı isteyen Tuncer Hunca'nın kızı Ada Hunca yaptığı sosyal medya röportajında aylık 10 bin dolardan fazla harcama yaptığını açıkladı.

Kızı ayda 10 bin dolar harcıyor. Babası konkordato istemişti

Sosyal medyada New York'ta sokak röportajları yapan Suleyman Dolaev'in hesabından paylaştığı bir röportajda Ada Hunca'nın yaptığı açıklama gündem oldu.

Londra'da yaşadığını söyleyen Ada Hunca'ya, 4 aylığına geldiği New York'ta aylık ortalama ne kadar harcandığı soruldu.

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Hunca, '10 bin dolardan fazla, kıyafet ve yemeğe harcıyorum' dediği röportajıyla dikkat çekti. Kirasını babasının ödediğini söylemesi üzerine röportajı yapan sosyal medya fenomeni kendisine ne iş yaptığını sordu. Genç kadın, bir işte çalışmadığını belirtmesi üzerine fenomen babasının ne iş yaptığını sordu. Hunca, babasının işini, 'Kozmetik şirketi sahibi' diyerek yanıtladı.

ABD'de lüks harcamalarını söyleyen Ada Hunca'nın Türk kullanıcılar ise babasının kim olduğunu merak etti.

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BABASI ŞİRKETİ İÇİN KONKORDATO İSTEMİŞTİ

Genç kadının, Türkiye'de ünlü kozmetik firmalarının sahibi olan Tuncer Hunca'nın kızı olduğu ortaya çıktı.

Röportajda kızının bahsettiği kozmetik firmasının ise 2021 yılı Ağustos ayında konkordato ilan etmiş sahip olduğu üç firmaya birden mahkeme, ilk önce 3 aylık geçici mühlet kararı vererek grup şirketleri koruma altına almıştı. Bu yılın ilk aylarında mahkemenin 6 aylık daha mühlet kararı alarak koruma sürecinin uzatıldığı ortaya çıkmıştı.

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