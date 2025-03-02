Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk oldu. Cübbeli Ahmet, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çakarlı lüks cipiyle trafik kurallarını hiçe sayarak, ters yola giren ve 139 bin lira trafik cezası yiyen kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu'nun gündem olmasıyla ilgili ilk defa açıklama yaptı. Cübbeli, ceza yiyen aracın kızının değil damadının olduğunu ifade etti.

ARACIN DEĞERİNİ AÇIKLADI

Aracın 38 milyon lira değil 12 milyon lira olduğunu dile getiren Cübbeli Ahmet kendisinin de 1 milyonluk minibüs kullandığını dile getirdi.

'ARABANIN BİLE ZEKATINI VERİR, BU İŞ FETÖ İŞİ'

Cübbeli Ahmet'in kızı Yüsra Palazoğlu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde: