Kızı için yapmaya başladığı oyuncak hayatını değiştirdi! Şimdi 4 ülkeye ihraç ediyor

Fırat’ın girişimcilik hikayesi, 2017 yılında 6 aylık kızı için kimyasal madde içermeyen, sağlıklı ve eğitici oyuncak arayışıyla başladı. Piyasada istediği özelliklere uygun ürün bulamayan Fırat, kendi oyuncaklarını tasarlayıp üretmeye karar verdi. İlk olarak evinin balkonunda hobi olarak başladığı üretim, kısa sürede çevredeki taleplerle büyümeye başladı.

KOSGEB DESTEĞİ İLE PROFESYONEL ÜRETİM

2019 yılında KOSGEB ile tanışan Fırat, aldığı kurulum desteğiyle mahallesinde küçük bir atölye kurdu. Zamanla makine ve ekipman destekleriyle üretim kapasitesini artıran girişimci, “sesli harfler”, “yazmaya başlıyorum”, “daire denge”, “kaydırmalı puzzle”, “desen matrisi”, “ağaç eşleştirme oyunu” ve “çarkıfelek” gibi eğitici oyuncaklarla hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan Fırat, oyuncaklarının tamamen doğal malzemelerden üretildiğini ve çocukların sağlığına zarar vermediğini vurguladı. “Kızıma sağlıklı ve eğitici oyuncak ararken bu işe başladım. O dönemde Türkiye’de ahşap oyuncaklar yaygın değildi ve mevcut olanlar pahalıydı. Kendi el becerilerimi kullanarak üretime geçtim” dedi.

ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYAN OYUNCAKLAR

Anaokulu öğretmeni olan eşinin yönlendirmeleriyle çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişimlerini destekleyen oyuncaklar tasarlayan Fırat, taleplerin artmasıyla üretimini profesyonelleştirdi. Fırat, “Balkonda başlayan bu serüvenin ihracata uzanması beni gururlandırıyor. Şu an 45 farklı ürün çeşidim var. Oyuncaklarımız CE belgeli, güvenlik ve kalite standartlarına uygun. Kimyasal testleri Türkiye’deki yetkili laboratuvarlarda yapıldı. Ürünlerimiz sağlam, dayanıklı, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemelerden üretiliyor” diye konuştu.

4 ÜLKEYE İHRACAT

Fırat’ın ahşap oyuncakları, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. ABD, Kanada, Fransa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ihracat yapan Fırat, ürünlerinin çocukların gelişimine katkı sağlamasından ve çevre dostu olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Bu başarı hikayesi, girişimcilik ve sürdürülebilir üretimle dünya pazarına açılmanın ilham verici bir örneği olarak dikkat çekiyor.