Kızı Melisa'yı ağırladı! Ceyda Düvenci gözyaşlarına boğuldu

Ceyda Düvenci, Bambaşka Sohbetler 29 Ekim özel programına, kızı Melisa Akgün'ü ağırladı.

Düvenci, programı "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum" sözleriyle açarken; kızı Melisa da "Ben de... Yani şimdi ayıp olmasın ama, burayı çok görüyordum. Yayınları izliyorum, takip ediyorum. Gerçekten buraya yakından bakmak ve buraya gelmek benim için çok gururlu oldu. Çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci'nin "Cumhuriyet senin için ne demek?" sorusuna kızı Melisa, "Benim arkadaşım geçen yıl bizim koroda şunu demişti; Cumhuriyet fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik istikbaliyle büsbütün yeni bir hayatın habercisi olmuştur" cevabını verdi.

"MÜZİSYEN OLMAK İSTİYORUM"

"Büyüyünce müzisyen olmak istiyorum" diyen Melisa Akgün, bir Türk genci olarak kendini nerede hayal ettiğini şöyle anlattı:

"Ya sahnede ya söz yazarken... Ama kesinlikle müzik ile uğraşmak istiyorum, en büyük hayalim bu. Müziğe tutunmak beni çok sinirlendiğimde de korktuğumda da sevinçte de üzüntümde de kurtarıyor. Yazmak duygularımı kontrol etmemi sağladı, hala da sağlıyor."

"İYİ Kİ BENİM ANNEMSİN"

Ceyda Düvenci, kızına "Canım kızım, Melisam, bal köpüğüm programıma konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyorum" derken; Melisa ise "Ben teşekkür ederim. Bunu daha önce hayal ediyordum ki senin kızın olduğum için söylemiyorum. Gerçekten senden habersiz olsa da bu kıymetli programı izliyordum daha önce ve burada olmak benim için ayrı bir gurur. Bu programı benimle açtığın için de sana teşekkür ediyorum. İyi ki benim annemsin, seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

"AĞLAMAYACAĞIM"

Melisa ile sohbetini sonlandırırken gözleri dolan ve "Ağlamayacağım" diyen Ceyda Düvenci, "Gururdan gözyaşları sel olur. Evlatlar büyür, karşınıza oturur ve size hayallerinden bahseder. Siz de dinlersiniz. Gün gelir programınızın sahibesi olur. Çok şükür... İyi ki Cumhuriyet kadınıyım, iyi ki çocuklarım var" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KALBİNLE ZORLUKLARI AŞACAKSIN"

Ceyda Düvenci, son olarak Melisa'dan 23 yaşındaki kendisine bir not yazmasını istedi. İşte Melisa'nın o satırları:

"10 yıl sonraki kendime... Sevgili Melisa, bestelerinden sana kabiliyetler dilerim. Çok zor zamanlardan geçiyorsun, hep de geçeceksin. Bütün kalbinle bu zorlukları aşacaksın."