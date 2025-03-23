Kızı tarafından bıçaklanan anneden kahreden haber

Düzenleme: Kaynak: DHA

Kayseri’de kızı M.C. tarafından bıçaklanan anne T.C., hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.C., annesi T.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Annenin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konulurken, gözaltına alınan kızı M.C., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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