Kızı ve torunları enkaz altında kalan depremzede, Erdoğan'ın konvoyunun arkasından koştu: Bulun çocuklarımı niye kaçıyorsunuz?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği miting için dün Aksaray’a gitti.

6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ta oturan kızı Tuğba Koşar ile torunları Mehmet Akif Koşar’ı ve Mustafa Kemal Koşar’ı kaybeden Suna Öztürk, konvoy geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Güvenlik güçleri bu sırada Öztürk’e engel olmaya çalıştı.

Koşarak konvoya yetişmeye çalışan Öztürk, zaman zaman yere oturdu ve konvoyun arkasından bağırdı.

"BULUN ÇOCUKLARIMI NİYE KAÇIYORSUNUZ?"

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bulun çocuklarımı. Ölüyüm. Ölüyüm! Bulun çocuklarımı. Niye Cumhurbaşkanı bulmuyor? Bulun çocuklarımı. Niye kaçıyorsunuz? Niye çocuklarımı bulmuyorsunuz. Yeter artık. Bir yıl oldu. Allah kahretsin. Cumhurbaşkanı’ndan medet bekliyorum. Nerede, geldi gidiyor yok. Bir buçuk yıl oldu ya. Bulun artık çocuklarımı. O molozların çakılların içerisinden çıkartın.

"BÖYLE İNSANLIK OLMAZ"

Bu mu insanlık? Çıkarıp teslim etmiyorlar bana. Cumhurbaşkanı diye bekledim saatlerdir. Bana neden Cumhurbaşkanı yardımcı olmuyor? Yeter artık. 147 kişi kayıp, bulun artık benim çocuklarımı. Ben bittim, artık tükendim. 147 tane insan, 3 çocuk molozların içerisinde kaldı. 53 kişi kayıp, 38 çocuk kayıp. Böyle insanlık olmaz.

“BEN BİR DİŞ, BİR KEMİK İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanım duy benim sesimi, duy artık bizi. Yel gibi gidiyor, sabahtan beri beni görüştürmediler. Rönesans Rezidans enkazının altında kaldılar. Çıkartın artık ya. Ben bir diş, bir kemik istiyorum. Ben de Aksaraylıyım, bu toprağın evladıyım. Ben çocuklarımı okuttum, öğretmen oldu gittiler oraya."