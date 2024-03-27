Kızı ve torunları enkaz altında kalan depremzede, Erdoğan'ın konvoyunun arkasından koştu: Bulun çocuklarımı niye kaçıyorsunuz?

Kaynak: ANKA
Kızı ve torunları enkaz altında kalan depremzede, Erdoğan'ın konvoyunun arkasından koştu: Bulun çocuklarımı niye kaçıyorsunuz?
6 Şubat depremlerinde kızı ve torunlarını kaybeden bir vatandaş, miting için Aksaray’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konvoyun geçişi sırasında sesini duyurmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği miting için dün Aksaray’a gitti.

6 Şubat depremlerinde Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ta oturan kızı Tuğba Koşar ile torunları Mehmet Akif Koşar’ı ve Mustafa Kemal Koşar’ı kaybeden Suna Öztürk, konvoy geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Güvenlik güçleri bu sırada Öztürk’e engel olmaya çalıştı.

Koşarak konvoya yetişmeye çalışan Öztürk, zaman zaman yere oturdu ve konvoyun arkasından bağırdı.

"BULUN ÇOCUKLARIMI NİYE KAÇIYORSUNUZ?"

Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bulun çocuklarımı. Ölüyüm. Ölüyüm! Bulun çocuklarımı. Niye Cumhurbaşkanı bulmuyor? Bulun çocuklarımı. Niye kaçıyorsunuz? Niye çocuklarımı bulmuyorsunuz. Yeter artık. Bir yıl oldu. Allah kahretsin. Cumhurbaşkanı’ndan medet bekliyorum. Nerede, geldi gidiyor yok. Bir buçuk yıl oldu ya. Bulun artık çocuklarımı. O molozların çakılların içerisinden çıkartın.

"BÖYLE İNSANLIK OLMAZ"

Bu mu insanlık? Çıkarıp teslim etmiyorlar bana. Cumhurbaşkanı diye bekledim saatlerdir. Bana neden Cumhurbaşkanı yardımcı olmuyor? Yeter artık. 147 kişi kayıp, bulun artık benim çocuklarımı. Ben bittim, artık tükendim. 147 tane insan, 3 çocuk molozların içerisinde kaldı. 53 kişi kayıp, 38 çocuk kayıp. Böyle insanlık olmaz.

“BEN BİR DİŞ, BİR KEMİK İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanım duy benim sesimi, duy artık bizi. Yel gibi gidiyor, sabahtan beri beni görüştürmediler. Rönesans Rezidans enkazının altında kaldılar. Çıkartın artık ya. Ben bir diş, bir kemik istiyorum. Ben de Aksaraylıyım, bu toprağın evladıyım. Ben çocuklarımı okuttum, öğretmen oldu gittiler oraya."

Son Haberler
Uzmanı harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir Yaşam
Uzmanı harita üzerinden gösterip uyardı: Maske takmanız gerekebilir
İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Maskeli balo Gündem
İYİ Parti'den yeni seçim videosu: Maskeli balo
Felç olan bakıcısına bakıcılık yapan ayı. Dostluk hikayeleri yeniden gündem oldu Dünya
Felç olan bakıcısına bakıcılık yapan ayı. Dostluk hikayeleri yeniden gündem oldu
AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı Gündem
AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş, boğazına şeker kaçan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti Yaşam
"Kız meselesi" kavgası 16 yaşındaki genci canından etti
Murat Ağırel tapuları yayınladı. Turgut Altınok ‘göstersinler istifa edeyim’ demişti Gündem
Murat Ağırel tapuları yayınladı. Turgut Altınok ‘göstersinler istifa edeyim’ demişti