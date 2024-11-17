Kızıl akbaba doğaya salındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kızıl akbaba doğaya salındı

Şırnak'ta yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl akbaba, 20 günlük tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt'te vatandaşlar tarafından Milli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edilen kızıl akbaba (gyps fulvus), Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Kızıl akbaba, 20 gün boyunca rehabilitasyon merkezi çalışanlarının büyük gayretlerle sürdürdüğü tedavisinin ardından Kaymakamçeşme mevkiinde doğal yaşam alanına salındı.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi ekipleri doğal yaşam alanına salınan kızıl akbabanın tam olarak sağlığına kavuştuğunu açıkladılar.

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