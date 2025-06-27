"Kızıl Düğün" operasyonu! Netanyahu oğlunu mu kullandı?

İsrail-İran savaşında ateşkese varıldı ancak çatışmaların nasıl başladığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

ABD basınında yer alan bir iddia, İsrail'in 13 Haziran'daki ilk saldırısına işaret ediyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırmadan önce en büyük oğlu Avner'in düğününü dikkat dağıtıcı bir unsur olarak kullandı.

Bunun amacı, İran yönetimini başbakanın nerede olduğu konusunda yanıltmaktı.

Amerikan istihbarat kaynaklarının WSJ'ye verdiği bilgiye göre operasyona “Kızıl Düğün” adı verilmişti.

İran'a yönelik saldırılardan birkaç gün önce Netanyahu tatile çıkacağını duyurmuştu. Oğlunun düğünü 16 Haziran'da yapılacaktı. Habere göre bu duyuru, İran'ın en azından 17 Haziran'a kadar İsrail'den saldırı beklememesi için kasıtlı olarak yapıldı.

"KİMSENİN HABERİ YOKTU"

Kaynaklar, oğlu da dahil olmak üzere Netanyahu'ya yakın hiç kimsenin planlardan haberdar olmadığını iddia ediyor. Düğün, daha sonra çatışmaların patlak vermesi nedeniyle ertelendi.

İsrailli generaller 13 Haziran gece yarısı İsrail hava kuvvetleri karargahının altındaki bir sığınakta toplandı ve jetlerin Tahran'a inişini izledi.

12 GÜNLÜK SAVAŞ

İsrail 13 Haziran'da “Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırıları başlatarak İran'ın nükleer ve savunma tesislerini hedef aldı.

Karşılıklı saldırılar 12 gün boyunca devam etti. 22 Haziran'da ABD İsfahan, Natanz ve Fordow'daki nükleer tesisleri B-2 bombardıman uçaklarıyla vurdu.

Ertesi gün İran, misilleme olarak Irak ve Katar'daki ABD askeri üslerine saldırdı. 24 Haziran'da ise İran-İsrail ateşkesi yürürlüğe girdi.