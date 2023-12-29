Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümüyle ses getirdi. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar’ın yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman?

KIZIL GONCALAR 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk bölümü 18 Aralık Pazartesi izleyici karşısına çıktı.

FOX TV’de Pazartesi akşamları yayınlanacak olan Kızıl Goncalar’a ait ayrıntılar merak konusu oldu.

Kızıl Goncalar 3. bölümü 8 Ocak Pazartesi FOX TV’de yayınlanacak.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir psikiyatrist Levent (Özcan Deniz) ile ‘Faniler’ denilen bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alıyor.

Kızıl Goncalar’da iki ayrı dünyalar arasında fikir çatışmalarına rağmen ebeveynlerin evlatları söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünün iki dünyada nasıl yankılandığı anlatılıyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Kızıl Goncalar'da Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.