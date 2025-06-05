Kızıl Goncalar biter bitmez teklif yağdı! Özgü Namal’ın yeni projesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızıl Goncalar biter bitmez teklif yağdı! Özgü Namal’ın yeni projesi belli oldu

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Kızıl Goncalar final yapar yapmaz Özgü Namal’a teklif yağdı. Başarılı oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar’ın bitmesiyle Özgü Namal gelen tekliflerin ardından “Kıskanmak”ta karar kıldı.

Ay Yapım’ın yeni sezondaki şimdiden büyük merakla beklenen iddialı projelerinin başında “Kıskanmak” dizisi geliyor. Nadim Güç’ün yöneteceği dizinin başrol karakterinden “Seniha” için Özgü Namal’a anlaşmaya varıldı.

2-68413c2501f33.jpg

SELAHATTİN PAŞALI BAŞROLDE

Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan “Kıskanmak” dizisinde Nüzhet rolüne Selahattin Paşalı rol alacak.

Daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır. Romanın dizi versiyonunun yeni sezonda NOW’da yayınlanması gündemde…

4-68413c2e991f8.webp

Son Haberler
Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı
Kurban etiyle ilgili en büyük yanlış! Uzmanlar uyardı
Takla atan otomobilde aile faciası!
Takla atan otomobilde aile faciası!
Valilik önlem aldı: Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı!
Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"
Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı
Eskişehir Belediye Başkanı mezarlık ziyareti yapan vatandaşlara çiçek dağıttı