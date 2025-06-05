Kızıl Goncalar biter bitmez teklif yağdı! Özgü Namal’ın yeni projesi belli oldu

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızıl Goncalar’ın bitmesiyle Özgü Namal gelen tekliflerin ardından “Kıskanmak”ta karar kıldı.

Ay Yapım’ın yeni sezondaki şimdiden büyük merakla beklenen iddialı projelerinin başında “Kıskanmak” dizisi geliyor. Nadim Güç’ün yöneteceği dizinin başrol karakterinden “Seniha” için Özgü Namal’a anlaşmaya varıldı.

SELAHATTİN PAŞALI BAŞROLDE

Nahid Sırrı Örik‘in aynı adlı eserinden Yılmaz Şahin tarafından uyarlanan “Kıskanmak” dizisinde Nüzhet rolüne Selahattin Paşalı rol alacak.

Daha önce Zeki Demirkubuz’un da sinemaya uyarlandığı Kıskanmak romanında istediği hayatı yaşamamış olan bir kızın ağabeyinden intikamı ele alınır. Romanın dizi versiyonunun yeni sezonda NOW’da yayınlanması gündemde…