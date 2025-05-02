‘Kızıl Goncalar’ dizisi tadında bıraktı

NOW TV’nin 2 sezon boyunca Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi ‘Kızıl Goncalar’, 46. bölümüyle final yaptı. Hatırı sayılır bir reyting almasına rağmen ekranlara veda etti. Tadında bıraktı. Bunda birazda günden günde artan bölüm başı çekim maliyetleri oldu. Bu konuda yapımcıyı anlayışla karşılamak gerekiyor.

Kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Selen Öztürk, Mert Turak, Esma Yılmaz, Asiye Dinçsoy gibi isimlerin bulunduğu Gold Film imzalı dizi, ekranlarda iz bıraktı. Özgü Namal, uzun yıllar sonra bu diziyle sevenlerinin karşısına çıktı. Özcan Deniz, sergilediği performansla yine kariyerinin en iyi işlerinden birine imza attı. Mert Yazıcıoğlu, resmen oyunculuk şovu izletti. Mina Demirtaş gibi yetenekli bir ismi keyifle izledik. Mert Turak ve Erkan Avcı, izleyenleri hayran bıraktı. Asiye Dinçsoy, Selen Öztürk, Esma Yılmaz da ilgiyle takip edildi. Usta oyuncu Şerif Erol’u da unutmamak gerekir. Farkını hep hissettirdi.

Dizi, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen ‘evlat’ söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyordu.

‘Adresi Olmayan Ev’ filmine ödül

Türkiye prömiyerini İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleştiren ‘Adresi Olmayan Ev’ filmi, festivalin ‘Yeni Bakışlar’ yarışmasında başarısını ödülle taçlandırdı. Yarışmada ‘En İyi Sanat Yönetimi’ ödülü, ‘Adresi Olmayan Ev’ filmiyle Atilla Çelik’in oldu. Ödülü filmin yönetmeni ve ortak yapımcısı Hatice Aşkın aldı.

Boran Kuzum, Osman Sonant, Zeynep Tuğçe Bayat ve Janset’in rol aldığı, yönetmenliğini Hatice Aşkın’ın üstlendiği filmin yapımında Sky Film, Vantablack Films, Apha Production ve View Master Films imzası bulunuyor.

Film, distopik bir gelecekte bireylerin işlediği 9 büyük suç nedeniyle ‘unutma yasası’ kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor.

Selami Şahin, belgeselle ölümsüzleşiyor

Önümüzdeki yıl 60. sanat yılını kutlayacak olan usta sanatçı Selami Şahin, belgeselle ölümsüzleşecek.

60 yıla sığdırdığı onlarca ölümsüz eser ve başarısı, bir belgeselle taçlanarak gelecek nesillere ışık olacak. Belgesel, Selami Şahin’in hayatı boyunca yaşadıklarını, müzikle geçen yolculuğunu, biriktirdiğim anıları, dostlukları ve sahne arkasındaki hikâyeleri anlatacak.

Zamansız usta Selami Şahin’in belgeselinin çekimleri, geçtiğimiz günlerde başladı.