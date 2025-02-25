Kızıl Goncalar dizisinden ayrılan oyuncu Bahar'a transfer oldu

Kızıl Goncalar dizisinden , Duygu Sarışın ile Tuğrul Tülek hikâyeleri bittiği için dizinin kadrosundan ayrıldı.
Tuğrul Tülek sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında “Şunun şurasında kaç seküler kaldı. Son foto: Giderken ifşayı basarım abicim… Tüm ekibe kocaman sevgiler hepinizi seviyom… Hadi ben kaçtım” yazmıştı.
Kızıl Goncalar dizisine iki oyuncu veda edecek
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar‘ın ilk bölümünden kadroda yer alan Tülek, diziden ayrılır ayrılmaz Bahar dizisiyle anlaştı. Tülek, dizinin 36. bölümünde Tuğra Okaner karakteriyle konuk oyuncu olarak Bahar'da rol alacak.
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