Kızıl Goncalar dizisinden o sahneler kaldırıldı

Kızıl Goncalar dizisinin bu akşam ekrana gelen bölümünde 25 dakikalık bölümünün atıldığı öğrenildi. Gold Film imzalı dizinin geçen bölümünün sonunda yangın başlamış, bu akşamki bölümde de o yangın devam ediyor ve olaylar büyüyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ülkemizi derinden yaralayan Bolu Kartalkaya’daki yangın öncesi çekilen bu sahneleri kanal ve yapım şirketi toplumsal hassasiyeti göz önüne alarak diziden çıkarmaya karar verdi.

Dizinin başında “Kartalkaya’da yaşanan elim yangında yiten canlarımızın acısını derinden hissediyoruz. Bölüm hikayemiz gereği facianın öncesinde çektiğimiz yangın sahnelerini, yaratacağı hassasiyeti göz önünde bulundurarak yayınlamıyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun” yazısı yayınlandı.