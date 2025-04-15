Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu

NOW TV’de yayınlanan Kızıl Goncalar, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Kızıl Goncalar dizisinde final heyecanı başlarken, sette son sahneler çekilmeye başlanıyor. Geri dönecek oyuncular ise şimdilik gizemini koruyor.

NOW’ın Gold Film imzalı dizisinin son bölümü 28 Nisan 2025’te ekrana gelecek.

Öte yandan “Kızıl Goncalar”ın büyük finaline kadar ekipten ayrılan oyuncu olmayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ömür Atay’ın yönettiği “Kızıl Goncalar” dizisinin son sahneleri yeni bir değişiklik olmazsa cuma günü çekilecek. Dizinin son bölümünde daha önce ekibe veda eden 2 oyuncu sürpriz bir dönüş yapacak..