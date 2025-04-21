Kızıl Goncalar finali sonrası ünlü oyuncudan sürpriz yenilik. Takipçilerinden yorum istedi

Başrollerinde Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Turak gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin final bölümünün ekrana geleceği tarih belli oldu.

Sevilen dizi final yapmaya hazırlanırken dizi ekibi çekimlerini tamamladı ve birbirine veda etti. Son sahne çekimi sonrası tüm ekip birlikte pasta kesmişti.

Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi belli oldu

Dizinin sevilen oyuncularından Mert Turak Naim Efendi karakterini canlandırıyordu. Başarılı oyuncu dizi çekimleri bittiği gibi sakalını kesti. Sosyal medya hesabından da fotoğrafını paylaştı.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Öğretmen olan babası Malatyalı, vergi memuru olan annesi Makedonya asıllıdır. 3-4 yaşında iken Aydın'daki teyzesinin yanında kaldı. İlkokula izmir'de Doğan Akad Meliha Akad ilkokulunda gitti. İlkokul 3.sınıfta Karşıyaka Bostanlı' ya taşındılar. Emlak ilkokulunda okumaya başladı. Ortaokul 2 de Bostanlıdan İzmir Yeşilyurt a taşındılar. 1994 yılında ortaokulu bitirdi. Liseyi İzmir Vecdi Gönül Lisesinde okudu. 1995 yılında Tiyatro kursuna başladı.

Lisede okuduğu yıllarda İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oynadıktan sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yaptı.