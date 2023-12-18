Kızıl Goncalar ilk bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu gibi oyuncuların yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Kızıl Goncalar dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar ilk bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kızıl Goncalar’ın ilk bölüm tarihi belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar ilk bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor?

KIZIL GONCALAR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar’ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Kızıl Goncalar 18 Aralık Pazartesi yani bu akşam FOX TV’de başlıyor.

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KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

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KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle merak konusu olan dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ı başrollerinde buluşturan dizi, yayınlanan tanıtımıyla dikkat çekti.

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