Kızıl Goncalar’dan Cumhuriyet’e özel sahne! Levent’in okuduğu Gençliğe Hitabe duygulandırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kızıl Goncalar’dan Cumhuriyet’e özel sahne! Levent’in okuduğu Gençliğe Hitabe duygulandırdı

Kızıl Goncalar’daki Cumhuriyet’e özel sahne izleyicilerin tüylerini diken diken etti. Tarikattaki kızları okutmaktan başka çaresi kalmayan Vahid, 29 Ekim’i sabote etmeye yönelik bir plan hazırlayacağının sinyalini verdi. O sahneler izleyiciyi ekrana kilitledi.

Vahid peşinde olduğu gizemli kitabın yerini bulmuş, oğlu Cüneyd kitabı yakmıştı. Kızıl Goncalar’ın dün akşamki bölümünde Vahid kitaptan aklında kalanları söylemesi için Lokman’ın canıyla Cüneyd’i tehdit etti.

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LOKMAN CÜNEYD’E BİAT ETTİ

Cüneyd, ise tehdit üzerine hem bildiklerini açıkladı hem kitaptaki bilmeceyi çözdü. Bilmeceyi çözenin Hatemül Evliya olduğu rivayet edildiğinden Lokman, Cüneyd’e biat etti.

DÂHİLÎ BEDHAH ORDULARI

Vahid 29 Ekim’i sabote etmeye yönelik bir plan hazırlığının sinyalini verdi. Ekran başındaki izleyiciler yeni bir şiddet eylemi bekledi. Daha önceki bölümde Vahid’in emriyle Cumhuriyet sergisini dağıtıp yakmışlardı.

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OKULA SALDIRI PLANI YAPILACAĞI DÜŞÜNÜLDÜ

Kitaptaki şifrenin ‘Hz. Süleyman’ın orduları’ olmasından yola çıkan Vahid’in, ‘ordularını’ gönderip Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını sabote edeceği düşünüldü. Cüneyd ise peşine polisleri takıp okula geldi. Ama Vahid ters köşe yaptı.

Tarikattaki kızları okula göndermek dışında seçeneği kalmayan Vahid, bir okula ortak olup kendi ‘ordularından’ öğretmen seçmiş.

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CUMHURİYET’İN NEFERLERİ

Okul ise Levent’in kızının gittiği özel okul. Vahid, Levent’le olan düşmanlığından ötürü bu okulu özellikle seçmiş. Vahid’in okula ayak basması yüzünden bölünmüş olsa da, Levent’in okuduğun Gençliğe Hitabe tüyleri diken diken etti.

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