‘Kızıl Goncalar’dan zirvede dönüş

NOW TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Kızıl Goncalar’, yeni sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Dizi, tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) zirvede yer aldı.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrolü paylaştığı dizide Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk performansıyla sosyal medyaya damga vurdu. Hayat verdiği Cüneyd karakterini ekran başındakilere âdeta hissettiren oyuncu, yine hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Yine dizinin Sadi Hüdayi’si Erkan Avcı’yı da unutmamak gerekir. İzleyicilere resmen oyunculuk şov yapıyor. Rolünün hakkını veriyor. Genç oyuncu Mina Demirtaş’ı da es geçmek olmaz. Dizide Zeynep karakteriyle izlediğimiz Demirtaş, özellikle X platformunda performansıyla TT (Trend Topic) oluyor.

Yeni sezona zirvede dönüş yapan ‘Kızıl Goncalar’ı önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Reytingi bol olsun.

Edis’ten ‘Azar Azar’

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Edis, merakla beklenen yeni şarkısı ‘Azar Azar’ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Emrah Karakuyu’ya, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl’a ait şarkının düzenlemesi Kadir Akgöl, Gökberk Çırakoğlu, Khalil Cherradi, Elber Tutkus ve Zeki Arkun’un imzalarını taşıyor. Melih Kun’un yönetmenliğinde çekilen klip için Edis, yeni modern dans koreografileri çalıştı. Silivri’de mahkeme salonuna dönüştürülen eski bir gazinoda çekilen klipte Edis’e Modern Dans Topluluğu eşlik etti.

Kıpır kıpır, hoş bir şarkı olmuş. Dinleyeni bol olsun.

‘Drakula’ seyirciyle buluşuyor

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Bram Stoker’ın ölümsüz eseri ‘Drakula’ romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen’in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği ‘Drakula’, BKM ve Kabare Dada’nın ortaklığında 15, 16 ve 17 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de sahnelenmeye başlıyor. Oyunun biletleri satışa çıktı.

Okan Bayülgen, bu kez tarihin en ünlü fantastik karakterlerinden biri olan Drakula’yla seyircinin karşısına çıkacak. Vampir avcısı Van Helsing rolünü ise, Hayko Cepkin canlandıracak.

Drakula’da Okan Bayülgen, Hayko Cepkin, Gizem Erdem, Derya Şensoy, Nihal Usanmaz, Gökşen Ateş, Devrim Özder Akın, Korhan Başaran, Gürdal Tak, Onur Şenol, Su Sonia Herring, Dilay Yıldız ve Cüneyt Üstün rol alacak.