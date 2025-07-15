Kızıl Goncalar’ın Birgül’ü evleniyor! Gönlünü meslektaşına kaptırmıştı!

Bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı'nda 'Zeyno' karakterine hayat veren Sitare Akbaş bu diziyle büyük bir çıkış yakaladı. Akbaş daha sonra Kızıl Goncalar dizisinde yer aldı.

GÖNLÜNÜ MESLEKTAŞINA KAPTIRMIŞTI

Akbaş gönlünü meslektaşına kaptırdı. Yakışıklı oyuncu Cengiz Orhonlu'yla aşk yaşayan Akbaş şu sıra evlilik telaşına girdi.

AİLE ARASINDA NİŞAN

Kızıl Goncalar’da Birgül rolüne hayat veren Sitare Akbaş, çocukluk arkadaşı Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Akbaş ile Orhonlu geçen ay aile arasında nişanlandı. Güzel oyuncu nişandan bir karesini de paylaştı.

Sitare Akbaş'ın nişan kıyafetine beğeni yağdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; nikah tarihleri de belli olan çift 3 Ağustos’ta İstanbul’da yakın dostlarının katılacağı bir törenle evlenecek.