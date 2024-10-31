Kızıl Goncalar’ın ‘Cumhuriyet’ mesajı

NOW’ın Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi ‘Kızıl Goncalar’, yayınlanan son bölümüne özel olarak hazırlanan ‘Cumhuriyet’ ve ‘Atatürk’ mesajlı sahneleriyle takdir topladı.

Dizide Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabe’sini okuduğu anlar, tüyleri diken diken etti. Ayrıca, Atatürk büstünün önünde yazan Mustafa Kemal’in meşhur ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözü gösterilip ardından binaya asılan Türk bayrağı ekranlara taşınarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Dizinin ‘Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak yaptığı bu jeste, izleyici de ‘Kızıl Goncalar’ı hem reytinglerde tüm kategorilerde zirveye taşıyarak hem de sosyal medyada yapılan destek yorumlarıyla karşılık verdi.

‘Gizli Bahçe’de 29 Ekim coşkusu

NOW’ın Salı akşamları yayınlanan dizisi ‘Gizli Bahçe’ de ‘Cumhuriyet Bayramı’mızı unutmadı. Dizinin yayınlanan son bölümüne özel olarak hazırlanan bir sahne ile ‘Cumhuriyet Bayramı’ kutlandı.

Dizide Memo Köker karakteriyle izlediğimiz çocuk oyuncu Pamir Boyraz, önce ‘Atatürk Yoktu’ isimli şiiri okudu. Ardından da okuldaki tüm öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde ‘İzmir Marşı’nı seslendirdiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız için yapılan bu özel sahneyi ekran başında izleyenler, duygu dolu anlar yaşarken o anlar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Tezgah, ‘Listapad’ta yarışacak

Erkan Kolçak Köstendil’in, yönetmenliğini Kadir Çermik’le beraber üstlendiği, aynı zamanda yazıp başrolünde de yer aldığı ‘Tezgah’ filmi, 1-8 Kasım’da Belarus’ta yapılacak olan 30. Minsk Uluslararası Film Festivali ‘Listapad’ın ana yarışma bölümüne seçildi.

Festivalde uluslararası prömiyerini de gerçekleştirecek film, ana yarışma bölümünde 24 ülkeden seçilen 18 film arasına girdi. Filmin kadrosunda ayrıca Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Şinasi Yurtsever bulunuyor.

Türkiye’de 4 Ekim’de vizyona giren film; bir yazar, bir aktrist ve bir müzisyen etrafında gelişen olayları odağına alıyor.