‘Kızıl Goncalar’ın erken finalinin sebepleri

NOW TV’nin 2 sezondur ekranda olan dizisi ‘Kızıl Goncalar’ın final tarihini gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı. Ramazan Bayramı nedeniyle 31 Mart Pazartesi akşamı yayınlanmayacak olan Gold Film imzalı dizi, 46. bölümde yani 21 Nisan’da izleyicisiyle son kez buluşacak.

Dizinin yapımcı Faruk Turgut, daha önceki bir röportajında 50 bölüm olarak planlanan ‘Kızıl Goncalar’ın sezon sonu gibi final yapacağını duyurmuştu. Ancak alınan bu ani final kararı, dizinin takipçilerini de üzdü. Elbette, bu kararın alınmasının sebepleri var. Yapım maliyetlerinin artması, bunun en büyük nedeni. Çünkü, şu dönemde 1 bölüm dizinin çekilmesi milyonları buluyor. Haliyle yapımcıyı da anlamak gerekir. Aldığı reytingler her ne kadar sezon sonuna kadar gidebilecek bir dizi görüntüsü verse de hikâyenin tıkanması bir diğer neden olarak sıralanabilir.

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Selen Öztürk, Mina Demirtaş, Mert Turak, Sitare Akbaş, Şerif Erol gibi isimleri bir arada izlemek keyifliydi. Yolları açık olsun.

‘Adresi Olmayan Ev’den 2 prömiyer

Başrollerinde Boran Kuzum, Osman Sonant ve Zeynep Tuğçe Bayat’ın yer aldığı ‘Adresi Olmayan Ev’, 3 Nisan’da 36. Münih Türk Film Günleri’nde Almanya prömiyerini gerçekleştirecek.

Hatice Aşkın’ın hem yazıp hem de yönetmenliğini yaptığı filmin Türkiye’deki ilk gösterimi ise, İstanbul Film Festivali kapsamında 18 Nisan Cuma ve 20 Nisan Pazar günü yapılacak. Film ayrıca, festivalin ‘Belirli Bir Bakış’ bölümünde de yarışacak.

Geçtiğimiz günlerde Danimarka’da düzenlenen Kopenhag Türk Film Günleri’ndeki prömiyerinde büyük yankı uyandıran film, distopik bir gelecekte bireylerin işlediği 9 büyük suç nedeniyle ‘unutma yasası’ kapsamında tamamen hayattan silindiği bir dünyayı anlatıyor.

Zeynep Öztürk’ün ‘Geçiş II’ sergisi açıldı

Dr. Zeynep Öztürk’ün Anadolu’nun zengin motiflerinin doğal ipliklerle yolculuğunu anlatan dördüncü kişisel sergisi ‘Geçiş II’, G&G Sanat Merkezi’nde açıldı.

Sanatçı, sergide Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserleriyle geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla buluşturdu. Yıllardır yağlı boya tekniğiyle Anadolu’nun kilim motiflerini stilize eden Dr. Zeynep Öztürk, sergisinde geleneksel desenleri yeniden yorumlayarak tekstilin doğal kumaşlarını ve materyallerini sanatsal bir anlatım diline dönüştürüyor.

Sergi, 14 Nisan’a kadar Kadıköy’deki G&G Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.