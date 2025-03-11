Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu

Sevilen dizi Kızıl Goncalar, final yapmaya hazırlanıyor. 2 sezon olarak planlanan dizisinin bu sene seyircisine veda edeceği öğrenildi.

Başarılı dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı da belli oldu.

Oda TV'deki habere göre başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi oyuncuların paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, ekranlara veda edecek.

Pazartesi günü yayınlanan dizinin reytinglerde beklenen yükselişi yaşayamaması ve hikayenin iki sezona yayılacak şekilde planlanması, dizi için final kararı alınmasına neden oldu. Dizinin final bölümü mayıs ayında ekranlara gelecek.