Kızıl Goncalar’ın Naim’i Mert Turak kime sitem etti? Sözleri olay yarattı

Düzenleme: Kaynak: Snob Magazin
Kızıl Goncalar’ın Naim’i Mert Turak kime sitem etti? Sözleri olay yarattı

Ünlü oyuncu Mert Turak, başrolünde yer aldığı ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminin gösterildiği salonda kameralara görüntülendi.

Yapımcısı olduğu aynı zamanda başrolünde yer aldığı filminin gösterildiği salonda poz veren ünlü oyuncu Mert Turak, "Haldun Dormen gibi hocamla çalışmak keyifliydi. Fahriye Evcen, Engin Altan Düzyatan, Pelin Karahan, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya ve Keremcem'le çalışmak güzeldi" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu, "Gişede hüsrana uğrarım diye endişeniz oldu mu?" sorusuna, "İnsan yaptığı filmi herkese ulaştırabilsin. Adil bir yarış olmuyor. Bazı salonlarda yokuz. Kendi filmini öne çıkarmak isteyenler insanlar da vardı.

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SİTEMİ KİME?

İlk yapımcılığında hüsran mı yaşadı? Yakışıksız şeylerde oldu. Erzurum'da film bozuldu diye insanları salondan çıkarmak, bazı AVM'lerde bizim afişleri arkaya koymalar. Ama doğru duvar yıkılmaz. Bundan 3-5 sene sonra hangi film hatırlanıyor hangisi hatırlanmıyor bakarız. İyi film yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah karşılığını bulacak" sözleri dikkat çekti.

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MERT TURAK KİMDİR?

Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Mert Turak, İzmir’de dünyaya geldi. Turak’ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllı. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı. Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü’de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.

Mert Turak İstanbul Üniversitesinde okurken Makedonya tiyatro festivaline gönderildi ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimini tamamladı. Mucize adlı sinema filminde yıldızı parlayan Mert Turak’ın dizilerinden bazıları; Yeşil Deniz, Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar, Başrolde Aşk...

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