Kızıl Goncalar'ın Sadi'siydi! Ünlü oyuncu imaj tazeledi... Protez saç taktı görenler şoke oldu

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi 46. bölümle ekran macerasını noktaladı. Dizide Sadi Hüdai karakterine hayat veren Erkan Avcı'nın yeni projesi için sakallarını kesti.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü isim “Yankı“nın 2. sezonu için anlaşma sağladı. Erkan Avcı yeni rolü için imaj değişikliğine gitti.

Erkan Avcı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı sakalsız ve protez saçlı hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Ünlü ismin son halini görenler 'çok iyi olmuş', 'başka biri gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.